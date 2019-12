Frappé fédéral – Stolperfalle Bundeshaus

Stolperfalle

Es ist ein Start in die nationale Parlamentskarriere, den man niemanden wünscht. Nicht einmal dem härtesten politischen Gegner. Als die junge Nationalrätin sich zum ersten Mal nach vorne Richtung Rednerpult wagt (scheu!), spielt ihr die Architektur des Nationalratssaals einen üblen Streich. Sie sieht den einen hohen Tritt nicht und dann geschieht das, was man sich in Angstträumen immer wieder mal vorstellt. Flach hingelegt. Von allen Seiten eilen die neuen Gspäänli zur bedauernswerten Politikerin, und die wünscht sich wohl in diesem Moment, sie wäre irgendwo. Aber ganz sicher nicht hier.