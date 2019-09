Fragwürdiges Rauchzeichen aus der kleinen Kammer

Der Ständerat unter Führung des Berner Sozialdemokraten Hans Stöckli und des Zuger Freisinnigen Joachim Eder will Tabakwerbung in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet verbieten. Als Grund führen sie den Schutz der Jugend ins Feld, die vor dem Konsum von Tabak bewahrt werden müsse. Der Entscheid ist ein faktisches Werbeverbot, weil viele Kantone längst Werbung in Kinos und auf Plakaten verboten haben. Er zeigt den Vormarsch der Bevormunder in der Politik, die uns vorschreiben wollen, wie wir zu leben haben – und wie wenig die Bürgerlichen ihnen entgegensetzen.