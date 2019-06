Aufs Velo gegen die Formel E

«Nie meh Formel E» oder «Formel E – Ojemine!»: Am Donnerstagabend protestierten in Berns Innenstadt rund tausend Menschen auf Velos und mit selbstbemalten Plakaten gegen das Formel-E-Rennen vom Wochenende, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Die von den Behörden bewilligte Kundgebung startete am Bundesplatz und führte durch die Altstadt zur Rennstrecke am Bärengraben. Schliesslich pedalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal über die Rennstrecke.