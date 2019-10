Bald wissen vier von zehn Personen nicht mehr, was in der Welt passiert

Die Schweiz befindet sich damit in guter Gesellschaft – auch in anderen Ländern ist die Zahlungsbereitschaft klein. Eine Ausnahme sei Skandinavien, heisst es in der Studie. Warum, wisse er auch nicht so genau, sagte Medienprofessor und Foeg-Leiter Mark Eisenegger am Rand der Medienpräsentation in Bern. Tatsache sei, dass klassische Informationsmedien in Skandinavien eine grosse Rolle spielten, bereits in der Schule. Und dass direkte Medienförderung, in der Schweiz für viele undenkbar, in Skandinavien schon lange verbreitet sei. Dennoch verzeichneten skandinavische Medien auch bezüglich Unabhängigkeit gute Werte.

Eisenegger plädiert für eine mutigere Schweizer Medienpolitik ohne Scheuklappen und Festhalten an historisch gewachsenen Strukturen. Es sei bedenklich, dass der Standort eines Radiostudios die medienpolitische Berichterstattung derart dominiere, sagte er während der anschliessenden Podiumsdiskussion, die von Alexandra Stark, Studienleiterin am Medienausbildungszentrum (MAZ), moderiert wurde.

«Wir haben uns zu fest nach Silicon Valley orientiert.»Adrienne Fichter, «Republik»-Redaktorin

Die weiteren Teilnehmenden waren sich uneinig, welche Bedeutung die Plattformen für Schweizer Medien haben. Maurice Thiriet, Chefredaktor von «Watson», sagte, nicht die Plattformen seien das Problem, sondern die Art des praktizierten Journalismus. 3000-Zeichen-Texte und einstündige Sendungen hätten ausgedient, sagte er. Social-Media-Expertin und «Republik»-Redaktorin Adrienne Fichter hingegen sagte, die Schweizer Medien hätten sich den Internetgiganten zu sehr angedient. «Wir haben uns zu fest nach Silicon Valley orientiert», sagte sie. Wenn Facebook oder Google einen Algorithmus änderten, sinke die Reichweite schlagartig. Fichter plädierte für einen Versuch: Die angestammten Medien sollten sich diesen Plattformen, die auf glaubwürdige Medienmarken setzen, gemeinsam verweigern. Das würden sie spüren, sagte sie. «Es wäre interessant, zu sehen, was dann passiert.»

Die Hauptbefunde der Studie finden Sie hier.