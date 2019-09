Es drohen Schäden von bis zu 10 Milliarden Franken

Es ist das grösste Hochwasserschutzprojekt der Schweiz: Seit 2009 wird im Wallis an der dritten Korrektion der Rhone gearbeitet, dreissig Jahre sollen die Arbeiten insgesamt dauern. Gebaut wird auf einer Länge von 162 Kilometern entlang des Flusslaufs. Von der Quelle im Oberwallis bis zur Mündung in den Genfersee wird das Flussbett an ausgewählten Stellen ausgehoben oder verbreitert.