Er lancierte den E-Bike-Boom

In einer alten Mühle in Häusernmoos, tief in den Hügeln des Emmentals, befindet sich der Sitz eines Familienbetriebs, dessen E-Bike-Modelle wegen des klobigen Akkus vielleicht nicht so schön wie bei der Konkurrenz aussehen, dafür aber eine ganz besondere Eigenschaft aufweisen: Mit nur einer Batterie­ladung kann man bis fast ans Mittelmeer fahren.