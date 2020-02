Elisabeth Schneider-Schneiters missglückte Wortwahl

Politik ist schwierig. Vor allem für Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP), die ein überzeugter EU-Turbo ist, während ihr Parteichef in die andere Richtung schreitet. Sie ist auch eine Hardlinerin in der Islamkritik. Während man in der politischen Mitte kritische, aber gemässigte Töne in der Islamdebatte einschlägt.