Eine gefährliche Spirale

Bleiben Sie zu Hause, so der dringliche Appell des Bundesrates an die Bevölkerung. Mit der Einhaltung dieser und weiterer Massnahmen infizieren sich weniger Menschen mit dem Coronavirus, und dadurch werden in den Spitälern Kapazitäten frei, um Patienten mit schweren Krankheitsverläufen sowie alle anderen Erkrankten und Verletzten überhaupt ausreichend behandeln zu können. Völlig zu Recht werden die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen in den höchsten Tönen gelobt, und die aufopfernde Arbeit dieser Menschen verdient unsere höchste Anerkennung.

Die Polizei kann sich im Moment noch auf die Kontrolle von Personenansammlungen beschränken und belehrend auf die bundesrätlichen Anordnungen hinweisen. Wenn jedoch die Lage über einen längeren Zeitraum so bleiben oder sich gar verschärfen sollte, dürften auf die Sicherheitsorgane weitaus anspruchsvollere Aufgaben zukommen. Gerade bei Menschen, die im städtischen Umfeld auf engem Raum zusammenleben, wird es zwangsläufig vermehrt zu Gewaltstraftaten im häuslichen Bereich kommen. Homeoffice, die Organisation einer Tagesstruktur, Homeschooling mit mehreren Kindern auf unterschiedlichem Lernniveau lassen das Nervenkostüm auch von ansonsten friedlichen Erdenbürgern schnell mal dünn werden. Kommen dann noch Beziehungsknatsch und Alkoholkonsum dazu, dürfte schnell eine toxische Mischung entstehen, die einen Polizeieinsatz auslösen könnte.

Auch werden sich gewisse Kreise nicht an die Anordnungen des Bundesrates halten und sich trotzdem in Gruppen auf der Strasse, in Parks, an Fluss- und Seeufern treffen und dabei feuchtfröhliche Corona-Partys feiern. Es ist auch davon auszugehen, dass nur eine mündliche Verwarnung oder das Ausstellen einer Ordnungsbusse nicht mehr reichen wird, um die Leute zur Räson zu bringen.

Sollte sich die Lage verschärfen, dürften wohl bald die Kapazitäten der Polizeiorgane an ihre Grenzen stossen.

Die Spirale kann sich weiter drehen. In Deutschland wurden auf der links­extremistischen Plattform «Indymedia» Texte wie «nun ist jenes destabilisierende Ereignis eingetroffen, das das kapitalistische System blockieren könnte...» publiziert. Man solle darauf warten, dass sich die Situation weiter zuspitze, um den revolutionären Beitrag zu ­Protesten, Plünderungen und Unruhen zu leisten.

Aktuell erlebt die Schweizer Armee die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg, wobei primär Sanitäts- und Spitaleinheiten aufgeboten wurden. Sollte sich die Lage verschärfen, dürften wohl bald die Kapazitäten der Polizeiorgane an ihre Grenzen stossen, und der nächste Schritt wäre logischerweise eine weitere Mobilmachung der Armee zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit. Auch ein Blick auf das Amerika von Präsident Donald Trump zeigt, dass der Umgang mit dem Coronavirus nicht durchwegs optimal verläuft und dass zumindest Teile des US-Gesundheitswesens kollabieren könnten.

Dies und der unerschütterliche Glaube an den American Way of Live führen schliesslich dazu, dass aktuell die Käufe von Waffen und Munition einen Höchststand erreichen und die Menschen, viele von ihnen Erstkunden, vor den Gun Stores Schlange stehen. Viele US-Bürger sind der Überzeugung, dass der Staat im Extremfall nicht mehr die notwendige Hilfe leisten kann, und dies nicht nur im Falle von Lieferengpässen beim WC-Papier. Wir tun also gut daran, die Massnahmen des Bundesrates einzuhalten, und blenden nach der Corona-Krise den Einsatz unserer Armee nicht bei der ersten Budgetdiskussion wieder aus.