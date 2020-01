Dieses Video von Sommarugas Treffen mit Trump geht viral

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wollte mit Donald Trump über die Klimaerwärmung sprechen – und das tat sie auch. Wie im Video zu sehen ist, blieb der US-Präsident zumindest in dieser Phase des Gesprächs einsilbig.

An der Medienkonferenz sagte Sommaruga danach, es sei klar, dass sie und Trump in der Klimafrage unterschiedliche Sichtweisen hätten. Der US-Präsident sei jedoch aufgrund der neuen Technologien am Klimaschutz durchaus interessiert. Er schaue das Thema aber aus der wirtschaftlichen Perspektive an.