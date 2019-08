Die SVP spielt mit dem Feuer

Für die Schweizer Wirtschaft – das sind Menschen, die in verschiedenen Funktionen arbeiten – wäre eine Annahme fatal. Die EU ist einer der wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Nach dem Scheitern des EWR hat die Schweiz erfolgreich mit der EU die bilateralen Verträge ausgehandelt. Die Personenfreizügigkeit ist ein zentrales Element. Gerade in Basel und der Region sind sehr viele ­Fachkräfte aus EU-Ländern beschäftigt. Unsere Wirtschaft – nicht nur die Pharmabranche – braucht diese Mitarbeitenden.

Unsere Wirtschaft braucht aber auch in Zukunft den hindernisfreien ­Zugang zum EU-Markt mit ca. 450 Millionen Einwohnern. Exporte in die EU sichern Arbeitsplätze in der Schweiz und besonders in unserer Region.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen ist es nicht nachzuvollziehen, dass die SVP so mit dem Feuer spielt. Die SVP will eine Wirtschaftspartei sein. Dazu passt aber weder diese Initiative noch die Masseneinwanderungs- oder Selbstbestimmungsinitiative, die alle der Wirtschaft Probleme verursacht haben oder hätten. Wer in Kauf nimmt, der Exportwirtschaft den Absatzmarkt zu verkleinern, und den Unternehmen den Zuzug von Fachkräften erschwert, sollte sich nicht Wirtschaftspartei nennen.

Bemerkenswert ist die Kritik von SVP-Regierungsräten gegen diese Kündigungsinitiative der Personenfreizügigkeit. Sie argumentieren mit drohenden Nachteilen für unsere Bevölkerung. In einer so straff organisierten Partei offen eine gegenteilige Meinung zu vertreten, zeugt von Mut. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die Basis und die Parteileitung auf diese ablehnende Haltung wichtiger Parteivertreter reagieren werden.

Dieses Beispiel wie auch SVP-Haltungen zur Sozialhilfe, zur Universität und zu Umweltproblemen zeigen, dass es für die bürgerlichen Parteien nicht möglich ist, eng mit der SVP zusammenzuarbeiten, ohne eigene Werte zu verraten. Eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen ist nicht möglich. Auf ein paar Zusatzstimmen kann man verzichten, auf ein gerades Rückgrat nicht.