«Die SP wirkt oft zu abgehoben»

Kennen Sie Mathias Reynard, Ihren Co-Präsidenten in spe, gut genug, um mit ihm die SP zu übernehmen?

Wir sind uns natürlich noch nicht so nahe wie Mattea Meyer und Cédric Wermuth, die eine jahrelange Freundschaft verbindet. Aber ich kenne Mathias nicht schlechter, als ich Andreas Daurù kannte, bevor ich mit ihm das Co-Präsidium der Zürcher SP übernommen habe. Mathias und ich sind seit 4 Jahren in der ­SP-Fraktion und arbeiten dort zusammen.