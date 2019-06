Die SBB schiessen ein Eigentor

Eine Verschlimmbesserung

Dafür wurde das Streckennetz ausgeweitet. Quasi ein GA nach 19 Uhr. Kauft man das Halbtax dazu, kommt man auf rund 550 Franken. Der Preis für das beinahe gleiche Angebot steigt somit um rund 250 Franken. Eine Verschlimmbesserung. Wenig Mehrwert für viel mehr Geld.

Das Argument der SBB: Eine Vergrösserung des Netzes, Postautos und teilweise auch Schiffe sind jetzt nutzbar. Schön, aber wer unter 25 fährt abends mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee? Niemand. Auch die 2.50 Franken, die man spart, wenn man dann tatsächlich mal in einen Bus einsteigt, relativieren den viel zu hohen Preis nicht.

Relevant sind die Schnellzüge in die grossen Schweizer Städte. Von Basel an ein Konzert nach Zürich und zurück. Da braucht es kein Postauto. Die Landjugend besitzt sowieso schon ein Verbundsabo, und das wird sie auch weiterhin brauchen – auch vor 19 Uhr.

Ein Eigentor

Dass man das Halbtax zum «Seven25» nicht mehr zwingend dazukaufen muss, macht das Angebot nicht attraktiver. In der heutigen, mobilen Zeit wird erwartet, dass man Termine nicht nur in der eigenen Stadt, ­sondern in der ganzen Schweiz ­wahrnehmen kann. Das Halbtax ist sowieso eine Notwendigkeit.

Kurz gesagt: Das neue Abo bietet nicht so viel mehr, wie es mehr kostet. Die umweltbewusste Jugend von heute ist bereit, auf das Auto zu verzichten, nicht jedoch auf Mobilität. Gerade jetzt wäre es wichtig gewesen, die Jugend­lichen mit ihren Anliegen ernst zu nehmen und sie zu unterstützen. Ihre Wertschätzung würde sich auf lange Zeit besser rechnen als die zusätzlichen 250 Franken.

Die SBB haben die Chance verpasst, die Jungen an den ÖV zu binden. Stattdessen vergraulen sie ihre zukünftige Kundschaft. Ein Eigentor.