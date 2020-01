Die Kampfjet-Gegner: Jetzt erklären sie sich

«Wir sind überzeugt, dass Höchstleistungs-Kampfflugzeuge für viele Aufgaben – gerade für die Pilotenausbildung und den Luftpolizeidienst – ungeeignet sind und es mit einer zwei-Typen-Luftwaffe doppelte Sicherheit zum halben Preis gibt», schrieb die Partei im Dezember nach Abschluss der Parlamentsdebatte in einem Communiqué. Heute erklären sie ihr Referendum an einer Pressekonferenz in Bern (siehe Live-Video oben).