Der Ständerat bringt die Schweiz auf Kurs zurück

Grund zur Euphorie gibt es allerdings nicht. Das Inlandziel ist nicht eben ambitioniert, wenn man bedenkt, dass von den 30 Prozentpunkten bis 2020 bereits gegen 20 Prozentpunkte eingespart sein werden. Je mehr aber sich die Schweiz darauf verlegt, bis 2030 CO 2 -Emissionen mit Klimaschutzprojekten im Ausland einzusparen, umso schwieriger und auch teurer wird es danach, den Ausstoss im Inland bis 2050 gegen null zu senken. Eine weitsichtige Politik hätte also den Inlandanteil höher angesetzt – zumal davon auch die Schweizer Wirtschaft profitieren könnte, etwa das Gewerbe in Form von Aufträgen für den Ausbau der Fotovoltaik.

Immerhin hat der Ständerat bei den Gebäuden die Schraube angezogen. Ab 2023 soll der Einbau neuer Ölheizungen mit einem CO 2 -Grenzwert sehr stark erschwert werden – eine eminent wichtige Massnahme, die am richtigen Ort ansetzt: den CO 2 -Ausstoss direkt und vor Ort zu senken. Kantone, die eine eigene effektive Regelung haben, sollen von dieser Regel befreit sein. Mit diesem Zusatz kommt der Ständerat den Kantonen entgegen – ein geschickter Schachzug. Mit der 2023-Regel greift der Bund nämlich in die Hoheit der Kantone ein. Der Ständerat senkt somit das Risiko, dass die Kantone in einer etwaigen Referendumsabstimmung das neue CO 2 -Gesetz bekämpfen werden.