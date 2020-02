Der SRG-Chef bricht sein Versprechen

Angekündigt wurde ein grosser Wurf. «Wir möchten in Bern eine neue, mehrsprachige Recherche-Redaktion gründen», sagte SRG-Generaldirektor Gilles Marchand im September 2018 dem «SonntagsBlick». Der Romand dachte dabei an eine trimediale, viersprachige Redaktion, die das Fernsehen, Radio und die Onlineredaktionen in allen Landesteilen mit Recherchebeiträgen beliefert. Klar war: So viel journalistische Power kann kein anderes Medienhaus aufbringen.