Der Coiffeur im Geisterhaus

Die Musik, die aus den Boxen an der ­Decke dudelt, hört niemand. Die vier Etagen sind leer. Das Centro Ovale, ein erst 2011 eingeweihtes Shoppingcenter mitten in Chiasso, ist seit über zwei Jahren ein Geisterhaus. Keine Ware, keine Kunden. Die Rolltreppen stehen still. Und doch leuchten alle Lampen, der Boden ist auf Hochglanz poliert, die Ladenzeilen wirken aufgeräumt. Selbst der Lift funktioniert, als kämen im nächsten Moment neue Kunden.