«Der Bundesrat macht lieber die EU hässig als das Volk»

Hundert Jahre lang hatten in der Schweiz dieselben vier Parteien das Sagen. Am 20. Oktober stiessen die Grünen in diese Liga vor. Ist dies das Ende einer Ära?

Für eine solche Aussage ist es zu früh. Gerade bei Nicht-Bundesrats-Parteien gibt es in der Schweiz immer wieder mal grosse Ausschläge. Der Sieg der Grünen und Grünliberalen ist ein deutliches Signal, aber dieses Zeichen muss zuerst bestätigt werden.