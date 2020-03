Das müssen Eltern zur Schulschliessung wissen

Jetzt ist es Tatsache: Der Bundesrat hat an seiner Pressekonferenz am Freitagnachmittag beschlossen, dass alle Schweizer Schulen bis am 4. April geschlossen bleiben. Das stellt die Eltern vor grosse Herausforderungen in der Betreuung.

Philipp Ramming, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie, sagt denn auch zu 20 Minuten: «Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Massnahmen.» Unkonventionelle Lösungen seien jetzt durchaus erlaubt. «Jetzt geht es darum, das zu tun, was wirkt und zur Entlastung beiträgt», sagt Ramming. Er und Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, erklären, wie das gelingt.