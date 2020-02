Das Bundesstreitgericht

In einem aufwendig renovierten Palazzo in Bellinzona residiert eines der bekanntesten und wichtigsten Gerichte der Schweiz: das Bundesstrafgericht. Von dem, was hinter dickem weissem Sichtbeton und dem Metalldetektor am Eingang vorgeht, erinnert allerdings wenig an ein Tribunal, das über ernsthafte Angelegenheiten wie Terrorismus oder Mafiaverbrechen zu befinden hat.