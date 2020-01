Coronavirus: Patienten und medizinisches Personal verunsichert

Der Fall von Daniela B. (Name der Redaktion bekannt) aus dem Kanton Zürich zeigt, wie verunsichert zurzeit Patienten und teilweise auch medizinisches Personal sind. Letzten Freitag traten bei ihrer Tochter, die in Peking lebt und seit zehn Tagen zu Besuch in der Schweiz ist, Krankheitssymptome auf. Daniela B. sagt: «Meine Tochter hatte Schluckweh und Fieber.» Am Sonntag sei auch sie mit 38,5 Grad Fieber, Halsschmerzen und Husten erwacht.