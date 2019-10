Handyantennen: Landesweite Sonderprüfung angeordnet

Strahlenschutz mit behördlichen Auflagen

Kontrollieren muss das Bafu jetzt unter anderem, ob Höhe und Ausrichtung der Handyantennen tatsächlich den behördlichen Auflagen entsprechen. Zudem soll die Überprüfung Klarheit schaffen, ob die Handyantennen von Swisscom, Sunrise und anderen Mobilfunkbetreibern die Grenzwerte einhalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bundesgericht dem Bundesamt in Sachen Strahlenschutz Beine macht. Schon 2005 hatte es das Bafu angewiesen, die Kontrollen zu verbessern. Gestützt darauf führte das Amt ein sogenanntes Qualitätssicherungssystem (QS-System) für Handyantennen ein.

Lückenhaftes Kontrollsystem

Dieses QS-System funktioniert so: Die Mobilfunkbetreiber müssen in ihren Steuerzentralen eine Datenbank betreiben, in der sie die Einstellungen der verschiedenen Antennen fortlaufend abspeichern. Bei Verstössen gegen die Vorschriften erstellt das System ein automatisches Fehlerprotokoll. Die Antennenbetreiberin muss den Fehler innert 24 Stunden beheben, sofern das per Fernsteuerung möglich ist. Falls ein Mitarbeiter die Korrektur an der Antenne selber vornehmen muss, räumt das Bafu dazu eine Frist von einer Woche ein. Zudem müssen die Handyfirmen ihre Fehlerprotokolle alle zwei Monate unaufgefordert den zuständigen kantonalen Behörden einreichen.

Das QS-System an sich wird vom Bundesgericht nicht infrage gestellt. Das Gericht wirft aber die Frage auf, wie gut das System funktioniert, ob es wirklich alle illegal arbeitenden Antennen entdeckt und ob die Behörden den Handyfirmen genügend gut auf die Finger schauen.

Falsch eingegebene Höhenangaben oder Antennenwinkel konnten die Kontrollen nicht aufdecken.

Ein Problem ist, dass nur gewisse Einstellungen der Handyantennen automatisiert in die QS-Datenbank übertragen werden. Andere Daten müssen die Handyfirmen von Hand eingeben: So etwa die Höhe der Antennen, die mechanisch eingestellten Neigungswinkel und die horizontale Senderichtung. Diese Parameter können die Strahlenbelastung der Anwohner natürlich beeinflussen. Falls eine Firma diese Daten (absichtlich oder unabsichtlich) falsch einträgt, erkennt das QS-System den Fehler nicht – und damit haben auch die Behörden keine Chance, illegal funktionierende Antennen zu entdecken.

Damals waren es nur Stichproben

Bisher hat das Bafu das QS-Systems zweimal überprüft, ein erstes Mal 2007/2008, ein zweites Mal 2010/2011 – also vor über acht Jahren. Die Überprüfungen fanden damals nur stichprobenweise statt. Zudem beschränkten sie sich auf die Datenbanken der Handyfirmen. Falsch eingegebene Höhenangaben oder Antennenwinkel konnten die Kontrollen hingegen nicht aufdecken, wie das Bundesgericht moniert. Darum verlangt es nun vom Bafu, dass es die nächste Kontrolle ausweitet.

Zusätzlich zur Überprüfung der QS-Datenbanken bei den Mobilfunkanbietern sollen die Behörden auch Stichproben an den Antennen selber durchführen. Auch das ist eine Lehre aus dem Fall von Schwyz von 2016: Die dort festgestellten Abweichungen waren vom automatisierten QS-System nicht erkannt worden, sondern nur durch Kontrollen an den Antennen selber.

Bundesgerichtsentscheid 1C_97/2018 vom 3. September 2019