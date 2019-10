Bundesanwaltschaft gibt in ­Geheim-Chats Bankdaten preis

Die Bundesanwaltschaft (BA) wandte in ihrem wohl grössten Verfahren unkonventionelle Methoden an. Ihre Vertreter teilten geheime Ermittlungsergebnisse zum Schmiergeldskandal um den Energiekonzern Petrobras frühzeitig und unkompliziert mit brasilianischen Staatsanwälten. Dies geschah oft bei Treffen und in intensiven Chats, die nun durch ein Leck bekannt werden.