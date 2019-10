Bund will HIV vollständig eliminieren

Koch will zwar die Bekämpfungs- und Präventionspolitik gegen HIV nicht explizit loben, aber er bestätigt: «Die deutliche Abnahme der HIV-Neudiagnosen verweist auch auf die Wirksamkeit der Schweizer Präventionspolitik.» Im Alltag heisst dies vermehrtes Testen, vor allem der besonders exponierten Personengruppen, frühzeitiger Therapiestart und eine gute Begleitung der Patientinnen und Patienten.

Menschen, die sich infiziert haben, werden laut Koch früher entdeckt; sie übertragen dank medikamentöser Behandlung das Virus meistens nicht mehr weiter.

Hotspots Zürich und Genf

Die neuen BAG-Zahlen zeigen zudem, dass die Zahl von Neuinfektionen in den Agglomerationen Zürich und Genf am höchsten ist. Koch erklärt dies mit den in diesen Städten relativ grossen Homosexuellenszenen – dort sei das Ansteckungsrisiko nach wie vor relativ gross. «Wir fokussieren deshalb auf diese Hotspots in der Prävention. Da sind die Angebote sehr gut in der Schweiz», sagt Koch.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will HIV bis 2030 eliminieren. Koch sagt, «das ist möglich». Ziel sei es, Aids-Fälle weltweit zu verhindern. Dies sei nicht gleichbedeutend mit der Ausrottung des HI-Virus. In der Schweiz habe man – so gesehen – das Ziel bereits erreicht. Denn dass eine HI-Virusinfektion in eine Aidskrankheit mündet, gibt es hierzulande kaum mehr. Für Koch ist das aber nicht genug: «Wir zählen immer noch mehr als eine HIV-Ansteckung pro Tag. Das ist zu viel.»

Ob es gelingen werde, mit den heutigen Instrumenten die Zahl der HIV-Neudiagnosen auf null zu bringen, das sei eine schwierige Frage. «Theoretisch sicher, ja», sagt Koch. Wolle man das Virus gänzlich eliminieren, müsse man im gleichen Stil weiterarbeiten wie bisher. «Vielleicht kommen eines Tages noch bessere Medikamente dazu, vielleicht sogar eine Impfung», hofft Koch. Nehme man alle Instrumente zusammen, sei es sicher möglich, das Virus zu eliminieren. Aber dies werde wohl noch Jahre dauern.