Brot für alle!

«Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen»: Diese Worte legt man seit rund 200 Jahren der später geköpften Königin von Frankreich, Marie-Antoinette, in den Mund. Obschon sie es nicht so gesagt hat, so ist der Satz doch Sinnbild für das Unverständnis der adeligen Elite gegenüber den Sorgen der Bevölkerung geworden.