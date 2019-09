«Frustration ist gross» – Bischöfe wollen heisse Eisen anpacken

«Wir sehen, dass es an gewissen Orten brennt.»Felix Gmür, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz

Gmür kann sich vorstellen, dass die Bischöfe am Schluss zu einem Text zuhanden des Papstes ermuntert werden. Ziel aber sei es, die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederzugewinnen, die wegen der Missbrauchsfälle massiv gelitten hat: «Wir sehen, dass es an gewissen Orten brennt. Die Kirchenaustritte erhöhen sich, mancherorts ist die Frustration gross», so der Basler Bischof. Das Schweizer Vorhaben steht im Windschatten des deutschen. Es will ebenfalls die systemischen Faktoren des Missbrauchs, also die heissen Eisen aufgreifen. Doch seit Tagen kommt der deutsche «Synodale Weg» nicht aus den Schlagzeilen heraus. Papst Franziskus hatte im Sommer in einem weitschweifigen Brief das «pilgernde Volk Gottes in Deutschland» zu einer freimütigen Antwort auf die gegenwärtige Situation ermuntert. Zugleich warnte er, jede Erneuerung müsse im Einklang mit der Einheit der Weltkirche stehen.

In Deutschland gehen die Wogen hoch

Vor kurzem nun erhielten die deutschen Bischöfe einen scharfen Brief von Kardinal Marc Ouellet, dem Chef der römischen Bischofskongregation. Gestützt auf ein Gutachten des «Päpstlichen Rats der Gesetzestexte» mahnt er die deutsche Teilkirche, sie könne nicht über universalkirchliche Themen wie die Position der Frau entscheiden, die dem kirchlichen Lehramt vorbehalten seien – schon gar nicht mit Beteiligung von Laien.

Seither ist Feuer im Dach der deutschen Kirche. Einige prophezeien das Ende des Prozesses. Kardinal Reinhard Marx indes, Präsident der Deutschen Bischofskonferenz, schrieb nach Rom ebenso scharf zurück: «Jedenfalls kann ich nicht erkennen, dass und wieso Fragen, zu denen das Lehramt Festlegungen getroffen hat, jeder Debatte entzogen werden sollen.» Auf den helvetischen Erneuerungsprozess hat der Vatikan bislang nicht reagiert.