Berner Regierung rüffelt jurassische Behörden

Die Berner Delegation mit den Regierungsräten Pierre Alain Schnegg und Philippe Müller blieb dem Festakt zur 40-Jahr-Feier des Kantons Jura aus Sicherheitsgründen fern. Zuvor hatte es offenbar Drohungen gegen den Bernjurassier Schnegg gegeben.

Der Berner Regierungsrat «hätte erwartet, das die Behörden des Kantons Jura den Drohungen entschieden und öffentlich entgegengetreten wären», hält er in seinem Communiqué vom Mittwoch fest. Schliesslich sei der Besuch der Berner Delegation auf Einladung des Kantons Jura geplant gewesen. An ihrer wöchentlichen Sitzung hatte die Berner Kantonsregierung zuvor eine Aussprache über die Vorkommnisse vom letzten Sonntag geführt und anschliessend offizielle Schreiben an die jurassische Regierung und den Gemeinderat von Moutier verabschiedet.