Unternehmen dürfen Anträge auf Kurzarbeit stellen

Die Ereignisse würden sich sehr schnell entwickeln, sagte Koch. Die gestreige Verordnung des Bundesrats, Veranstaltungen über 1000 Personen zu verbieten, habe für viel Gesprächsstoff gesorgt. Veranstaltungen unter 1000 würden von den jeweiligen Kantonen bewilligt – oder eben nicht.

Ihm zufolge gibt es in der Schweiz derzeit 12 bestätigte Corona-Fälle. Bei fünf weiteren Fällen liege ein erster positiver Test vor. In Italien seien 885 bestätigte Fälle bekannt, 21 der infizierten Personen seien verstorben. Dies sei aufgrund der offenbar grossen Dunkelziffer sehr beunruhigend.

Keine Ansteckungen innerhalb der Schweiz

Bisher gab es laut Koch keine Ansteckung innerhalb der Schweiz. Sämtliche bestätigten Patienten hätten sich im Ausland angesteckt. Deshalb seien Menschen, die nicht in einem Risikogebiet waren, eher nicht gefährdet, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hätten.

Bei den allermeisten Fällen verläuft die Krankheit Koch zufolge milde. Die Krankheit sei gefährlich für die ältere Bevölkerung, wo sie auch am meisten grasiere. Dies sei auch in China der Fall. Auch dort seien Kinder praktisch nicht betrtoffen.

Das BAG rechnet damit, dass es zu weiteren Ansteckungen kommen wird. «Die Fälle, welche wir derzeit verzeichnen, haben sich letzte Woche angesteckt», sagte Koch.

Appell an die Bevölkerung

Koch forderte Menschen mit leichten Symptomen auf, nicht gleich ins Spital zu gehen. «Wir können jetzt nicht übers Wochenende unser Spitalpersonal und unsere Ärzte überlasten.» Man müsse Ressourcen sparen und sich auf die schwereren Fälle konzentrieren. Menschen die leichten Schnupfen oder auch Fieber hätten, seien gebeten, zuhause zu bleiben.

Weiter verkündete Koch, dass derzeit keine neuen Massnahmen geplant seien. So sei eine Grenzschliessung nach wie vor keine Option. «Auch weil wir etwa auf das medizinische Personal angewiesen sind, das über die Grenze kommt.»

Auch eine Schliessung von Schulen komme derzeit nicht in Frage: «Kinder sind nicht gefährdet. Selbst wenn sie erkranken, verläuft die Krankheit bei ihnen in der Regel mild.» In der ersten Linie gehe es darum, die Grosseltern zu schützen: «Wenn wir jetzt die Schule ausfallen lassen, dann werden die Kinder von den Grosseltern betreut. Das wäre gefährlich für die ältere Generation.»