Auch Luchs und Biber können auf der «Abschussliste» landen

Abschüsse präventiv möglich

Heute leben rund 80 Wölfe in der Schweiz. Der Bestand wird laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) weiterwachsen. Die Kantone brauchen deshalb nach Ansicht von Bundesrat und Parlament ein Instrument, um vorausschauend in die Bestände eingreifen zu können. Die Wölfe, so das Ziel, sollen ihre Scheu vor Menschen und Siedlungen behalten. Nur so sei ein Nebeneinander von Mensch und Wolf möglich. Das revidierte Jagd- und Schutzgesetz justiert den Umgang mit dem Wolf. Das Grossraubtier, das durch die Berner Konvention streng geschützt ist, figuriert neben dem Steinbock neu auf der Liste der regulierbaren Arten. Abschüsse werden auch präventiv möglich, also noch bevor ein Schaden entstanden ist. Die Regulierungen müssen gemäss revidiertem Gesetz erforderlich sein für «die Verhütung von Schaden oder einer konkreten Gefährdung von Menschen» oder der «Erhaltung regional angemessener Wildbestände». Solche Regulierungen dürfen aber «den Bestand der Population nicht gefährden». Demgegenüber können die Kantone heute Massnahmen nur gegen jene Wölfe anordnen, «die erheblichen Schaden anrichten» oder wenn durch einen «zu hohen Bestand» eine «erhebliche Gefährdung» entsteht. (sth)