Auch der Bund könnte die elektronische ID herstellen

Offenbar wird die von Anita Fetz beantragte Klausel von den bürgerlichen Gegnern auch als Hintertüre gesehen, die es zu einem späteren Zeitpunkt erlauben würde, dass statt privater Firmen doch der Bund beauftragt würde mit der Herausgabe der E-ID. Anita Fetz verneint dies: «Es könnte tatsächlich sein, dass die privaten Anbieter zwar euphorisch drangehen, dass das dann aber nicht so zum Fliegen kommt, wie sie sich das vorgestellt haben. In diesem Fall muss der Staat das übernehmen können.» Ausserdem weist sie darauf hin, dass die E-ID höchstwahrscheinlich von einem bereits gebildeten Firmen-Konsortium bestehend aus Grossbanken, Versicherungen, Swisscom, Post und Krankenkassen hergestellt werde. «Neben dem Datenschutz- gibt es da noch ein Monopolproblem: Die Firmen werden ihre Kunden zur Verwendung der E-ID ‹schubsen› können, indem sie andere digitale Zugänge zu ihren Dienstleistungen schliessen. Ein privates Monopol in diesem Bereich halte ich für hochproblematisch.»

«System muss in der Schweiz entwickelt werden»

Bedenken gibt es auch in anderen Parteien. Etwa bei Franz Grüter, SVP-Nationalrat und IT-Unternehmer aus Luzern. Grundsätzlich müsse so etwas wie eine E-ID eigentlich eine staatliche Aufgabe sein, sagt er. Und dennoch: Er wolle einfach nicht nochmals zehn Jahre warten auf die E-ID. «Wir hatten bereits eine rein staatliche Lösung, die vollends gescheitert ist». Zudem: Der Staat habe mit mehreren IT-Projekten viele Millionen in den Sand gesetzt, unter anderem auch mit der Suisse ID, dem Vorgängerprojekt der E-ID, was kaum jemand mitgekriegt habe. Grüter glaubt nicht, dass der Bund innert nützlicher Frist die Software für die E-ID entwickeln und betreiben könnte. Die Software im Ausland einkaufen, gehe nicht, sagt er: «So ein System muss in der Schweiz entwickelt werden.»

Wie die Detailberatung auch immer ausgeht – mit dem Referendum ist wohl zu rechnen. Die Kann-Klausel genüge nicht, sagt Che Wagner von Wecollect.ch. Es brauche eine Muss-Formulierung: Der Bund müsse eine E-ID anbieten für Bürger, die sie vom Staat wollen. Gerade, wenn der Staat die Nachfrage nach E-Government-Dienstleistungen ernst nehmen wolle. Eine Umfrage von Demoscope habe gezeigt, dass die Skepsis gegenüber einer privat ausgegebenen E-ID gross ist. Darauf stützen sich Che Wagner und seine Mitstreiter ab.