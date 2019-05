Atomaufseher verzichten auf Mission in Leibstadt

Zwei Mal binnen dreier Wochen ist es im Atomkraftwerk Leibstadt zu einer Schnellabschaltung des Reaktors gekommen. Auslöser waren bei den Vorfällen am 12. Mai und 24. April eine Störung am Vordruckregler, jenem Instrument also, das den Druck von Dampf, Wasser oder Gas in Leitungen misst und regelt. Seit vorletztem Mittwoch ist Leibstadt wieder am Netz, die Betreiber analysieren die Gründe für die technische Panne.