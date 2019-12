Amherd trennt sich von ihrem Zivilschutzchef

CVP-Bundesrätin Viola Amherd besetzt schon wieder eine Kaderstelle in ihrem Departement neu. In kaum einem Jahr im Amt hat sie damit bereits einen neuen Armeechef rekrutiert sowie neue Personen auf vier weitere Chefposten in der Armee geholt.

Nun trennt sie sich mit Benno Bühlmann, dem Chef des Amts für Bevölkerungsschutz, von einer schillernden Figur. Der Bundesrat hat am Freitag der «einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses» zugestimmt, wie er in einer Mitteilung festhielt. Demnach hätten «unterschiedliche Auffassungen über die Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes» dazu geführt, dass Bühlmann das Amt Ende März 2020 verlasse. Er wird danach am Zentrum für Sicherheitspolitik in Genf den Kompetenzbereich Katastrophenmanagement und Bevölkerungsschutz aufbauen.