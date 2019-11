«Ab und zu gibt es halt einen Hick im System»

Wird das bald der Fall sein?Momentan ist das Thema auf Eis gelegt. 2015 haben gewisse Schweizer Kantone E-Voting für die Wahlen bei Auslandschweizern getestet. Verschiedene Systeme sind hingegen gescheitert. Im kommenden März will die Post ein überarbeitetes E-Voting-Tool präsentieren. Jedoch sammeln die Gegner von E-Voting zurzeit Unterschriften für ein Moratorium. Es ist also eine Pattsituation.

Kann es im heutigen Schweizer Wahlsystem zu Manipulationen kommen?Wenn, dann auf Gemeindeebene, aber es ist praktisch unmöglich. Parteiübergreifende Wahlkommissionen schauen sich auf die Finger. Man müsste Wahlzettel verschwinden lassen. Oder sie aus dem Briefkasten fischen, wie das im Wallis mal der Fall war.

Können wir dem Schweizer Wahlsystem also vertrauen?Ja, auf jeden Fall. In anderen Ländern müssen die Leute in Wahlkabinen abstimmen und sich identifizieren. Hier vertrauen wir darauf, dass der Familienvater nicht für alle abstimmt – ein grosser Vertrauensbeweis. Ausserdem hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 2019 keine Wahlbeobachter in die Schweiz geschickt. Auch das zeigt: Es gibt grundsätzlich keine Bedenken.