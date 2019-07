Zut alors!

Bonjour, chères lectrices, chers ­lecteurs (Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser), peut-être mon français sonne quelquefois un peu banal (vielleicht klingt mein Französisch manchmal etwas banal), tout de même je suis content (trotzdem bin ich zufrieden). C’est le résultat de huit ans d’école (Es ist das Resultat von acht Jahren ­Schule) et de 117 jours à l’école de recrues à Payerne pleins d’ordres (und von 117 Tagen in der Rekrutenschule in Payerne mit vielen Befehlen).