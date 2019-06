Zur Rose und Migros vertiefen Zusammenarbeit

Zum einen sollen weitere Shop-in-Shop-Apotheken entstehen und zum anderen ein gemeinsamer Webshop. Nach einer erfolgreichen Pilotphase der drei Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen in den Städten Bern, Basel und Zürich seien nun weitere Standorte vornehmlich in Gebieten ohne ärztliche Medikamentenabgabe vorgesehen, hiess es im Communiqué weiter. Insbesondere seien Ballungszentren in der Westschweiz im Blick, so eine Sprecherin von Zur Rose auf Anfrage von AWP.