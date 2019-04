Zerreissprobe für die Sozialdemokraten

Morgen kommt die SP Waadt in Moudon zur Nominationsversammlung zusammen. Die von Maillard geforderte Frauenkandidatur füllt nun Nationalrätin Ada Marra aus. Doch auch ein Mann will in den Ständerat: Nationalrat und SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann. Wen die Genossinnen und Genossen nominieren, ist völlig offen.

Sicher ist: Der Entscheid wird emotional. Fällt die Wahl auf Nordmann, werden viele SP-Frauen enttäuscht sein. Es käme zu Diskussionen, ob es sich die SP mit ihrem Bekenntnis zur Frauenförderung leisten kann, dass ein Mann eine Frau verhindert. Ähnlich wie im Fall des Aargauer SP-Nationalrats Cédric Wermuth, der sich zur Gleichstellung bekennt, bei der Nomination für die Ständeratswahl aber SP-Frau Yvonne Feri ausstach. Schafft Ada Marra die Nomination hingegen, hat sie sich gegen ein Schwergewicht der SP Schweiz durchgesetzt.

Charakterfrau gegen Kopfmensch

Die Profile der beiden unterscheiden sich deutlich – nicht nur wegen des Geschlechts. Ada Marra stammt aus einer Arbeiterfamilie und politisiert am linken Parteiflügel. Seit 2007 ist sie Nationalrätin. Die 46-jährige Politologin pflegt ihre italienischen Wurzeln mit Stolz und hat über ihre Erfahrungen als Seconda ein autobiografisches Buch geschrieben, das unter dem Titel «Ab wann ist man von hier» in diesem Jahr auch auf Deutsch erschienen ist. Als Bundesparlamentarierin hat sie sich auf die Themen Ausländer- und Migrationspolitik spezialisiert. Ihr grösster Erfolg ist das Ja zur erleichterten Einbürgerung von Ausländern dritter Generation. Die Schweizer Stimmberechtigten nahmen die Vorlage, die Ada Marra initiiert hatte, 2016 an der Urne an.

Ada Marra ist eine eigenständige Politikerin, temperamentvoll, impulsiv und selbstbewusst. Dass sie von der bürgerlichen Rechten zuweilen angegriffen wird, ermutigt sie in ihrem Bestreben, die Rechte von Menschen mit ausländischem Pass zu stärken. Was auffällt, ist: Politiker legen ihre herzliche Weiblichkeit rasch und reflexartig als Inkompetenz aus.

Der Vorwurf der Inkompetenz würde Roger Nordmann nie gemacht, selbst im Fall politischer Zerwürfnisse nicht. Der Fraktionspräsident gilt unter den Bundesparlamentariern als Kopfmensch und Technokrat und ist vor Wahlen oder Abstimmungen ein gefragter Arithmetiker und Taktiker. Der 46-Jährige ist Politologe wie Ada Marra, aber stammt aus einer Juristenfamilie. Seine Mutter war Bundesrichterin, sein Vater Anwalt. Seine Ehefrau ist Finanzchefin der Stadt Lausanne.