Zahl der «Zivis» geht erneut zurück

Das Parlament will die Hürden für den Zivildienst erhöhen. Allerdings gehen die Zulassungen auch so zurück. Letztes Jahr waren 6088 Zivis zugelassen worden, 1,9 Prozent weniger als 2018. Damit wiederholt sich die Entwicklung des letzten Jahres. 2018 war die Zahl der Zulassungen sogar um 8,5 Prozent zurückgegangen. In den Vorjahren hatte sie jeweils zugenommen.