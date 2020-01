Wohnungsnot muss vor Ort bekämpft werden

Abgesehen davon, dass der klassenkämpferische «Spekulanten stoppen!»-Tonfall aus der Zeit gefallen scheint – der implizite Vorwurf, jeder Immobilienbesitzer sei ein Spekulant, ist absurd. Denn wir alle sind Liegenschaftsbesitzer: Die Pensionskassen haben fast ein Viertel unserer Vorsorgegelder in Liegenschaften angelegt. Immobilien sind das wichtigste Sparvehikel der schweizerischen Bevölkerung. Und da gilt: Wer Rente zahlen will, muss Rendite machen.

Ist denn wenigstens die behauptete Wohnungsnot real? Jein. Gesamtschweizerisch ist die Lage so entspannt wie seit 20 Jahren nicht mehr. 75’000 Wohnungen standen Mitte Jahr gemäss dem Bundesamt für Statistik leer. Aber wer für eine Familie in Städten wie Zürich, Bern oder Basel eine einigermassen bezahlbare Wohnung sucht, tut sich schwer. Alle drei Städte haben wie andere Gemeinden auch längst Massnahmen zur Förderung des gemeinnützigen Wohnens beschlossen, die weit über die Initiative hinausgehen.

Jenseits der Zentren, jenseits der grossen Wohnungsnot gibt es indes kaum ein Bedürfnis nach gemeinnützigem Wohnen. Schweizweit gehören nur 4 Prozent aller Wohnungen einer Genossenschaft. Der Bundesrat befürchtet darum, dass es schwierig wäre, genügend gemeinnützige Bauträger wie Genossenschaften oder Stiftungen zu finden, um die Quote auf 10 Prozent zu heben. Bund, Kantone und Gemeinden wären in der Folge gezwungen, selber bauen zu lassen. Dafür wäre ein enormer Effort nötig. Weil der Bund die Quotenvorgabe auf die Kantone verteilen muss, besteht zudem die Gefahr, dass auch dort gebaut wird, wo es keine Nachfrage gibt. Es ist unschwer zu erkennen: Wohnbauförderung sollte Sache der Gemeinden und Kantone bleiben.

Die künstlich tief gehaltenen Mietzinse in Genf haben zu den schweizweit höchsten Preisen auf dem freien Wohnungsmarkt geführt.

Darüber hinaus gibt es grundsätzliche Argumente gegen die Förderung von gemeinnützigem Wohnen. Zwar lässt sich in Genossenschaftswohnungen tatsächlich deutlich günstiger leben: Die Mieten konventioneller 3-Zimmer-Wohnungen in den Städten sind im Schnitt 26 Prozent teurer. Doch das Glück der einen ist das Pech der andern: Wohnbauförderung hat in der Tendenz einen Mietpreisanstieg im freien Markt zur Folge. Auf diese Gefahr wies auch eine von der SP georderte Studie 2014 hin: «Regulatorische Hemmnisse sind allgemein zu hinterfragen, da sie letztlich nicht nur Mengen-, sondern auch Kosteneffekte haben.»

Dass radikale politische Eingriffe in den Wohnungsmarkt kontraproduktiv sein können, zeigt das Beispiel der Stadt Genf. Dort hat der Kanton für ein Drittel der Baulandflächen die Mieten dem Markt entzogen. Mit fatalen Folgen: Die künstlich tief gehaltenen Mietzinse haben zu den schweizweit höchsten Preisen auf dem freien Wohnungsmarkt geführt. Wer nicht das Glück hat, eine Wohnung mit reguliertem Zins zu finden, der sieht sich mit explodierten Mieten konfrontiert. Denn wer in einer regulierten Wohnung lebt, gibt sie kaum je wieder her – der Markt trocknet aus.

Die Politik sollte sie sich darauf fokussieren, günstigen Wohnraum jenen zu sichern, die ihn wirklich nötig haben: den Haushalten mit tiefen Einkommen.

All dies bremst private Investitionen. Dabei wäre das effektivste Gegengift gegen die Wohnungsnot eine möglichst ungehinderte Bautätigkeit. Denn «schuld» an der Wohnungsnot in den Zentren sind nicht Spekulanten, sondern die grosse Anziehungskraft der Städte mit ihrer Lebensqualität. Die Politik muss darum dafür sorgen, dass dort gebaut, verdichtet und umgenutzt wird.

Darüber hinaus sollte sie sich darauf fokussieren, günstigen Wohnraum jenen zu sichern, die ihn wirklich nötig haben: den Haushalten mit tiefen Einkommen. Denn während der durchschnittliche Schweizer Mieter 18 Prozent seines Einkommens für die Miete aufwenden muss, sind es bei jenem Fünftel der Haushalte, die am wenigsten verdienen, happige 31 Prozent. Analysen aus der Stadt Zürich zeigen aber, dass diese Menschen zu wenig von gemeinnützigem Wohnraum profitieren: Nur in knapp einem Viertel solcher Wohnungen leben Einkommensschwache. Demgegenüber gehören über ein Drittel der Genossenschafter zur Gruppe der 40 Prozent mit den höchsten Einkommen. Mit direkten Mietzuschüssen wäre Haushalten mit tiefen Einkommen viel mehr geholfen als mit dieser ineffizienten Initiative.