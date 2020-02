«Wir müssen die Tessiner Grenze schliessen»

«Schliesst die Grenzen», fordert deshalb der Tessiner Lega-Nationalrat Lorenzo Quadri in einem Blogpost am Sonntag. Das Tessin würde täglich von 70'000 Grenzarbeitern besucht. Dabei sei unklar, ob sie aus den infizierten Gebieten kämen.

Grenzgänger im Visier

Konkret fordert Quadri, dass allen italienischen Grenzgängern, die im Dienstleistungssektor arbeiten, der Zugang verweigert werde. So würde «das Risiko einer Pandemie im Tessin deutlich reduziert». Wer den Schritt ablehne, gefährde die «öffentliche Sicherheit», so Quadri.

Auch der Tessiner SVP-Grossrat Tiziano Galeazzi ist besorgt. «Das Virus ist nicht weit vom Tessin entfernt.» Er hat deshalb eine Anfrage an den Tessiner Staatsrat eingereicht, wie tio.ch berichtet. Darin fragt er, inwiefern es möglich sei, dass Grenzgänger an den Zöllen mit Temperatur-Scannern geprüft werden können. Falls dies nicht der Fall sei, will er auch wissen, welche Art der Kontrollen denn ergriffen werden könnten. Zudem fordert er den Staatsrat dazu auf, chinesische Bürger im Tessin, die jüngst in China waren, zu kontaktieren, um allfällige Ansteckungen zu eruieren.

Kritik am Verhalten des BAG

«Im Tessin herrscht Unmut», sagt auch der CVP-Nationalrat Marco Romano zu «20 minuten». Er hält es für «gut möglich», dass sich das Coronavirus über die Grenzgänger auch in der Schweiz verbreitet.

Romano kritisiert die Untätigkeit des Bundesamts für Gesundheit (BAG): «Gestern relativierte das BAG, der Ausbruch beschränke sich auf Italien. Dabei ist das Tessin mitten im betroffenen Gebiet.» Dass das Tessin und die Coronavirus-Fälle in Norditalien nur wenige Kilometer trennten, «realisieren die Bundesangestellten in Bern offenbar nicht».

Er schlägt vor: «Sie sollten mal hierher kommen und sich anschauen, wie nahe die Fälle am Tessin sind.» Und Romano fordert, dass das BAG offener kommuniziere und endlich über die «hoffentlich ergriffenen» Massnahmen informiere.

Bund sieht noch keinen Handlungsbedarf

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) betont im aktuellsten Eintrag auf seiner Homepage, es sei weiterhin kein bestätigter Fall in der Schweiz nachgewiesen worden. «Für die Einreise in die Schweiz gibt es aufgrund der aktuellen Lagebeurteilung keine Einschränkungen», heisst es weiter. Auch aufgrund der Entwicklung in Italien ergreift das BAG keine Massnahmen. Wie Sprecher Daniel Koch gegenüber SRF sagt, sei es unmöglich eine epidemische Welle an einer Grenze zu stoppen.