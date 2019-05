Winzerfest wächst zum Megaevent

5500 Sänger, Tänzer und Schauspieler aller Generationen zelebrieren die Realität und die Mythen im Weinbau. Mit einigen wenigen Ausnahmen sind es Laiendarsteller aus der Region. Selbst Kühe werden in die Arena geführt. Regie führt der Tessiner Daniele Finzi Pasca, der die Abschlusszeremonien der Olympischen Spiele in Turin (2006) und Sotschi (2014) konzipierte. Nach der Krönung am 18. Juli geht das Fest während 25 Tagen weiter. 19 weitere Aufführungen sind geplant. Maximal 400'000 Zuschauer können das Spektakel besuchen. Eine Million Besucher erwartet die 19'500 Einwohner zählende Stadt Vevey in dieser Zeit, Zehntausende aus der Deutschschweiz.

An der Arena wird seit Januar gebaut – oder sollte man eher von einem Stadion sprechen? Fast 20'000 Plätze fasst der Bau, er hat eine 1200 Quadratmeter grosse, mit Leuchtdioden ausgestattete Bühne im Zentrum, vier Bühnen inmitten der Zuschauerränge und Beleuchtungstürme auf allen Seiten. Alleine das über 20 Meter hohe Stahlgerüst der Arena wiege 700 Tonnen, sagt Ingenieur und «Stadionbauer» Daniel Willi bei einer Besichtigung. Die Beleuchtungstürme seien so gebaut, dass sie im Wind hin und her wiegen. Bei Windspitzen über 80 Kilometer pro Stunde würden sie eingezogen – aus Sicherheitsgründen, so Willi.

Die Dimension der diesjährigen Fête des Vignerons sprengt sämtliche Grenzen, auch finanziell. Das Volksfest wächst zu einem Megaevent, der auch in Übersee vermarktet wird. Dabei hilft: Die Unesco hat die Fête 2016 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Kritik an Preispolitik

Die Confrérie des Vignerons ­operiert mit einem Budget von über 100 Millionen Franken. Zum Vergleich: Bei der letzten Ausgabe im Jahr 1999 betrug das ­Budget noch 54 Millionen Franken bei Ticketpreisen von 65 bis 260 Franken. Heute muss man für ein ­Ticket zwischen 79 und 359 Franken auslegen, und die Arena fasst 4000 Plätze mehr als vor 20 Jahren.

Wird das Weinfest damit zu einer Art Geldmaschine? Verliert das Volksfest bei einem ­durchschnittlichen Ticketpreis von 200 Franken und den täglichen Menschenmassen seinen populären Charakter? Gerade Einheimische stören sich an der Preispolitik. Erst 60 Prozent der Tickets sind verkauft. Vor allem Billette der oberen Preiskategorie verkaufen sich schleppend.