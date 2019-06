Wie viel Hitze halten die SBB-Gleise aus?

Das SBB-Schienennetz ist auf heisse Tage ausgelegt, aber nicht auf Extremsituationen. So erklärt das Bahnunternehmen die hitzebedingten Gleisverwerfungen vom Donnerstag. Ein Mittel, um Abhilfe zu schaffen, ist Wasser zum Kühlen.

In der grossen Hitze vom Donnerstag verbogen sich an verschiedenen Orten der Schweiz die Bahngleise. Gemeldet wurden Störungen zwischen Genf und La Plaine GE, im Kanton Luzern bei Willisau sowie auf dem verkehrsreichen Streckenabschnitt zwischen Bern und Bern Wankdorf. Im Raum Bern war der Verkehr auch am Freitagmorgen noch gestört.