Wie stirbt eigentlich eine Partei?

Herzschlag? Atem? Reflexe? Bewegt sie sich? Lebt sie noch?

Ein bisschen ist Martin Landolt selbst schuld am Gerede über den Zustand seiner Partei. Wenn Journalisten sich aufmachen, in den Regionen der Schweiz den Puls der BDP zu fühlen, spricht der Parteipräsident lakonisch von «Kata­strophentourismus».

Aber ganz unrecht hat er nicht. Mit jedem Wahlwochenende schreibt sich die Tragödie derzeit fort: In den Kan­tonen Zürich und Baselland kippte die BDP aus dem Parlament. In Luzern ­erzielte sie noch 0,3 Prozent der Stimmen. Bereits Ende Jahr sind in Solothurn die BDP-Parlamentarier zur FDP übergelaufen. Die Bürgerlich-Demokratische Partei, bis zum Rücktritt von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 2015 ein Machtfaktor in der Schweiz, ist im Begriff, von der nationalen Bildfläche zu verschwinden.