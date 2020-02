Wie die SVP: Gewerkschaften verschicken «Abstimmungzeitung»

Die Masseneinwanderungsinitiative wurde 2014 knapp und für viele überraschend angenommen. «Damals haben wir – wie viele andere auch – zu wenig gemacht», sagt Linda Rosenkranz, die heute die Kommunikation bei Travailsuisse leitet. Das wollen sich die Gewerkschaften kein zweites Mal vorwerfen lassen. Urban Hodel, Co-Leiter Kommunikation beim Gewerkschaftsbund, kündigt eine «grosse Nein-Kampagne» an: «Wir werden viel mehr machen als 2014.» Über die «Begrenzungsinitiative», wie die SVP selber ihr Volksbegehren zur Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union nennt, wird am 17. Mai abgestimmt.

Teure Abstimmungszeitung

Lanciert wird die Kampagne der Gewerkschaften am Montag. Sie dürfte teuer werden. So wird unter anderem eine Abstimmungszeitung an die Schweizer Haushalte verschickt. Die Gewerkschaften setzen damit auf ein bevorzugtes Kampagneninstrument der SVP. Der Versand einer solchen Zeitung kostet schnell mehrere Hunderttausend Franken.

Zu den Beweggründen der Gewerkschaften sagt Urban Hodel: «Wir fühlen uns herausgefordert. Wir sehen es als unsere Pflicht, den Angriff auf die Interessen der Arbeitnehmenden abzuwehren.»Auch wegen der Debatte um das Rahmenabkommen in den letzten zwei Jahren. Die Gewerkschaften gehören zu den schärfsten Kritikern des Abkommens, mit dem der bilaterale Weg weiterentwickelt werden soll.

Beim Rahmenabkommen wehren sich die Gewerkschaften gegen Anpassungen bei den Lohnschutzmassnahmen, die wegen der Personenfreizügigkeit eingeführt wurden. Nach einem Ja zur SVP-Initiative würden diese Massnahmen aus Sicht der Gewerkschaften aber gleich als Ganzes auf dem Spiel stehen. Ihre Nein-Kampagne wollen sie deshalb auf die Bereiche Lohnschutz und Arbeitsbedingungen fokussieren, wie Linda Rosenkranz von Travailsuisse sagt.

Die Reihen schliessen

Reicht das für ein Nein zur Initiative? «Die Gewerkschaften haben durch ihre Kritik am Rahmenabkommen in gewisser Weise an Glaubwürdigkeit gewonnen», sagt Politgeograf Michael Hermann. «Man kann ihnen nicht vorwerfen, sie seien EU-Turbos.» Aber in der Abstimmung werde es am Ende um die Grundsatzfrage über die Dringlichkeit einer Zuwanderungsbegrenzung gehen.