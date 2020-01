Wie Kiffer ihren Cannabis-Konsum kontrollieren

Die Konsumierenden setzen auf verschiedene Strategien unabhängig von Alter, Geschlecht und Ausbildung. Die fünf am häufigsten eingesetzten Strategien sind:

Vermeiden, Cannabis vor wichtigen Aufgaben wie grossen Prüfungen, Vorstellungsgesprächen oder Auftritten, bei denen die Teilnehmenden klar sein müssen und bewertet werden, zu konsumieren

Vermeiden, vor der Schule oder Arbeit zu konsumieren

Bezug von Cannabis nur von vertrauten Quellen

Nach der Einnahme nicht Auto fahren

Aufhören Cannabis zu verwenden, wenn Symptome wie Ängstlichkeit oder Paranoia auftreten

Wer häufiger solche Strategien anwendet, konsumiert insgesamt weniger und zeigt weniger Zeichen von Abhängigkeit. Die Studienteilnehmenden, die Strategien anwenden, fühlten sich zudem subjektiv gesünder.

Junge «Kiffer»

Das Anwenden solcher Strategien bedarf allerdings der Fähigkeit, selbstverantwortlich zu handeln und Impulse unter Kontrolle halten zu können. Etwas, das jüngeren und wenig gebildeten Personen mitunter etwas schwerer fällt.

Am meisten aktuell Konsumierende finden sich laut Studie in der Altersgruppe der 13- bis 30-jährigen. So fällt bei der Konsumhäufigkeit der hohe tägliche Konsum bei Personen auf, die sich in einer Lehre oder Ausbildung befinden. Je höher das Ausbildungsniveau, desto seltener ist der Konsum.

Im Rahmen der Studie wurden die Teilnehmenden auch zu ihrer Haltung bezüglich des gesellschaftlichen Umgangs mit Cannabis befragt. Wenig sinnvoll erachteten die Studienteilnehmenden die aktuelle Verbotspolitik. Ebenso wenig Zustimmung erhielt eine vollständige Legalisierung. Anklang fanden Regulierungsmassnahmen wie etwa eine Altersgrenze, ein Werbeverbot oder der Verkauf über Spezialgeschäfte mit geschultem Personal.