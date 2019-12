Wie Keller-Sutter Frauen vor Gewalt schützen will

Die Zahlen sind alarmierend: Allein im Jahr 2018 starben in der Schweiz 24 Frauen und 3 Männer infolge häuslicher Gewalt. Zudem gab es 52 versuchte Tötungen. Justizministerin Karin Keller-Sutter will die Femizide verhindern. «Ich bin nicht bereit, solche Taten einfach so hinzunehmen», sagt sie im Interview zum Jahreswechsel. Die FDP-Bundesrätin will deshalb bei einem verfügten Kontaktverbot in Fällen von häuslicher Gewalt nicht nur den Täter mit einer elektronischen Fussfessel ausstatten.