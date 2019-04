Wer wird neuer Armeechef? Diese Militärs prüft Amherd

Nur Stunden nach dem Rücktritt von Armeechef Rebord laufen die Spekulationen über den Nachfolger oder die Nachfolgerin bereits heiss. Wir nennen die Namen, die man in der Nachfolgediskussion jetzt kennen muss:

Aldo C. Schellenberg, 60, Korpskommandant: Der Stellvertreter des Armeechefs wäre der natürliche Nachfolger von Philippe Rebord. Auch Rebord war zunächst die Nummer zwei, bevor er vom Bundesrat zum Armeechef ernannt wurde. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Aldo C. Schellenberg bekannt, als er in seiner Zeit als Luftwaffenchef mehrere Abstürze erklären musste. In der neuen Armeestruktur führt er das wichtige Kommando Operationen. Doch schon Rebord, der bei Amtsantritt 59-jährig war, galt als Übergangslösung. Schellenberg wäre bei Amtsantritt sogar 61 Jahre alt und damit eine Übergangslösung der Übergangslösung. Hinzu kommt, dass manche Armeevertreter und Sicherheitspolitiker Schellenberg die oberste Spitzenposition nicht zutrauen. Aus diesen Gründen sind Schellenbergs Chancen auf den Chefposten klein.

Daniel Baumgartner, 57, Korpskommandant: 2016 war auch Daniel Baumgartner im Rennen um die Nachfolge von André Blattmann, unterlag aber gegen Philippe Rebord. In der neuen Armeestruktur ist er Ausbildungschef. Zuletzt ist er im Zuge der Spesenaffäre der Armeespitze in die Schlagzeilen geraten. Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen ergaben, dass Alkoholrechnungen bei von ihm ausgerichteten Kaderanlässen «über dem Zulässigen» lagen und dass die Schenkung von Goldmünzen an Mitarbeiter unter seiner Führung «sorgfaltswidrig» erfolgten. Diese Vorgänge haben Baumgartner so zugesetzt, dass er selber Bundesrätin Amherd um seine Versetzung ersucht hat. Er ist nun im Gespräch als neuer Verteidigungsattaché in Washington. Damit ist er als Rebords Nachfolger praktisch aus dem Rennen.

Claude Meier, 54, Divisionär:Der frühere Kampfpilot, Staffel- und Geschwader-Kommandant ist heute Chef des Armeestabs und damit – neben Rebord selber – der wichtigste Stratege der Armee. Schon aufgrund dieser Funktion steht Meier unter den möglichen Nachfolgern in der ersten Reihe. Vom Auftritt her wirkt der studierte Historiker eher als Intellektueller denn als Heerführer. Inner- und ausserhalb der Armee ist er respektiert bis geschätzt und wird von mehreren Sicherheitspolitikern als Papabile für die Rebord-Nachfolge genannt. Meiers Manko ist, dass er nie einen grösseren Verband geführt hat.

Hans-Peter Walser, 55, Divisionär:Gleich mehrere gute Kenner der Armee nennen Hans-Peter Walser als heissen Kandidaten für die Rebord-Nachfolge. Kaum einer der höheren Stabsoffiziere verfügt über eine derart breite Erfahrung wie er – sowohl als Truppenführer als auch als Stratege im Berner Pentagon. Seit 2018 kommandiert Walser von Aarau aus die Territorialdivision 2, welche für die ganze Nordwestschweiz und Teile der Zentralschweiz zuständig ist. Zuvor war er nacheinander Personalchef der Armee, Chef der Armeeplanung und Chef des Armeestabes. Walser wirkt im ersten Kontakt ruhig und fast unscheinbar und zeichnet sich dem Vernehmen nach durch einen guten Umgang mit seinen Untergebenen aus.