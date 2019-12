Wer nicht liest, ist arm dran

Von den «Abgehängten» ist jetzt viel die Rede in soziologischen Untersuchungen und sorgenvollen Leitartikeln. Von denen, die den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben – Geringverdiener, die in entvölkerten Landstrichen leben und empfänglich sind für die billigen Parolen populistischer Rattenfänger. Die neuen Ergebnisse der Pisa-Studie – alarmierend nicht nur für die Schweiz, aber auch für sie – dürften die Aufmerksamkeit auf eine andere Art des Abgehängtseins lenken. Sie hat ihre Ursache nicht in Niedriglöhnen oder mangelnder Verkehrsanbindung, sondern in mangelnder Lesekompetenz.