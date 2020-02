Weniger Geld für «vergoldete» Bauernhöfe

Ursprünglich wollte der Bundesrat die Limite bei 250'000 Franken ziehen. Doch er krebste zurück, nachdem die Mehrheit der Kantone und der Schweizer Bauernverband den Vorschlag in der Vernehmlassung zerzaust hatten. So oder so ist es deutlich weniger, als Rathgeb jeweils erhält. 2017 waren es rund 575'000 Franken, wie wir letztes Jahr publik machten (zur Datenanalyse rund um Direktzahlungen). Wie viel es in den Folgejahren gewesen sind, sagt Rathgeb nicht. Sicher aber erwarten ihn nun Einbussen in sechsstelliger Höhe.

Mit dem Plafonds will der Bundesrat eine Neuerung der letzten Agrarreform teilweise rückgängig machen. 2014 hatte das Parlament beschlossen, die Direktzahlungen nach oben zu öffnen. Seither wächst die Zahl jener Betriebe, die mehr als 150'000 Franken erhalten. 2018 lagen 1660 Betriebe über dieser Schwelle, 2015 waren es erst 1366.

Diese Entwicklung läuft dem Trend zum Hofsterben zuwider: In der Schweiz geben pro Tag im Durchschnitt etwa zwei Höfe auf. Die Zahl kleinerer Betriebe sinkt, dafür legen die grossen zu. Vor 40 Jahren waren die Bauernhöfe im Schnitt nur halb so gross wie heute.

Akzeptanz in der Bevölkerung gefährdet

Die Kleinbauern sehen darin eine Fehlentwicklung: Das Parlament, so kritisieren sie, habe 2014 den Anreiz, alleine aufgrund der Bundesgelder mehr Fläche zu bewirtschaften, stark erhöht – und damit auch den Druck auf das Land und die Bodenpreise.

«Das befeuert das Hofsterben und fördert eine industrielle Landwirtschaft», sagt Regina Fuhrer, Präsidentin der Kleinbauern-Vereinigung. «Ausserdem schaden Direktzahlungen über 150'000 Franken der Akzeptanz der Direktzahlungen in der Bevölkerung, insbesondere wenn man sie mit gewöhnlichen Jahresgehältern vergleicht.» Schliesslich würden ja alle Betriebe auch noch ein Einkommen mit dem Erlös ihrer Produkte erwirtschaften.

Kritiker sprechen deshalb von «vergoldeten Bauernhöfen» – eine Etikette, die der Bundesrat als potenziell gefährlich einstufen dürfte. Mit dem vorgeschlagenen Plafonds jedenfalls will er verhindern, dass in der Bevölkerung die Gunst für einen zentralen Pfeiler der Schweizer Agrarpolitik schwindet: Die Direktzahlungen sind die Entschädigung dafür, dass die Landwirte gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringen, etwa die Versorgung der Schweiz mit Nahrungsmitteln zu sichern oder die Biodiversität zu fördern. Gut 11 Milliarden Franken Direktzahlungen von 2022 bis 2025 hat der Bundesrat für die noch knapp 45'000 Betriebe im Land budgetiert.