Was will Herr Mohammed in Burgdorf?

In der Markthalle von Burgdorf organisierte ein Verein der Eritreer ein Kulturfestival. Das ist das übliche Programm von Flüchtlingen. Sie feiern ihre Bräuche und das ­Zusammen sein.

Ungewöhnlich war der hohe Gast. Ein 71-jähriger Mann, und er heisst Osman Salah Mohammed. In Eritrea ist er ein wichtiger Mann. Herr Mohammed ist Aussenminister von Eritrea. Er ­repräsentiert die regierende Volksfront. Jenes Herrschaftsregime also, vor dem die Eritreer in die Schweiz geflüchtet sind.

Der Aussenminister hielt sich sechs Tage in der Schweiz auf. In dieser relativ langen Zeit gab es keinen Kontakt mit einem schweizerischen Diplomaten. Auch das ist seltsam. Seit Monaten suche unser Aussenminister einen Termin, um mit Eritrea einen Modus auszuhandeln, wie Flüchtlinge zurückgeführt werden können. Wusste man im Departement überhaupt vom Besuch des Herrn Mohammed? Und hat der Geheimdienst seinen Auftritt und seine Rede in der Markthalle von Burgdorf abgehört? Oder haben die Schlapphüte ihn verpasst?

Aussenminister Mohammed feierte mit seinen geflüchteten Landsleuten ein fröhliches Festival. Seiner Rede sei begeistert applaudiert worden.

Das alles war noch nicht genug. Das eritreische Fernsehen berichtete über Mohammeds Rede live nach Eritrea: schönen Gruss aus dem gemütlichen Asylland Schweiz.

Es ist wirklich zum Davonlaufen.