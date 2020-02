Warum war das Seil gespannt, als die Sesselbahn fuhr?

Genussgipfel nennt sich das Restaurant auf dem 1922 Meter hohen Fronalpstock. Drei- bis viermal pro Woche ist das Gipfelrestaurant bis weit in die Nacht hinein geöffnet. Am Donnerstag für einen Firmenanlass von Lindt & Sprüngli, wie eine Sprecherin bestätigt. Um 22 Uhr wurden die zehn Firmenangestellten mit der Sesselbahn ins Tal gefahren. Was dann geschah, war Horror – für die Passagiere, aber auch für die Angestellten des Skigebiets.