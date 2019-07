Von wegen Sparen mit Rentenalter 65 für Frauen

Gewerbeverband gegen sozialen Ausgleich

Andere Schlüsse ziehen Arbeitgeber- und Gewerbeverband sowie FDP und SVP. Für die SVP und den Gewerbeverband sind die Begleitmassnahmen zur Erhöhung des Frauenrentenalters inakzeptabel. Die Finanzierungslücke der AHV nehme derart grosse Ausmasse an, dass die Einsparung durch Frauenrentenalter 65 voll und ganz der Sanierung der AHV zugutekommen müsse, fordert der Gewerbeverband. FDP und Arbeitgeberverband wollen für Begleitmassnahmen maximal 400 Millionen pro Jahr einsetzen.

Sanierung über Zusatzeinnahmen

Der Bundesrat sieht vor, dass die Frauen der Übergangsjahrgänge wählen können zwischen der Pensionierung mit 64 Jahren zu einem reduzierten Rentenkürzungssatz und einer Pensionierung mit 65 bei gleichzeitiger Aufbesserung der AHV-Rente. Frauen mit Jahreseinkommen bis maximal 56880 Franken können sogar ohne Rentenkürzung weiterhin mit 64 in Pension gehen. Den Frauen, die mehr verdienen, wird die AHV-Rente um 2 Prozent statt um 4 Prozent gekürzt. Lassen sich die Frauen mit kleinen und mittleren Einkommen mit 65 pensionieren, wird ihre AHV-Rente gegenüber der heutigen Rentenformel aufgebessert, im Schnitt um monatlich 76 Franken, maximal um 163 Franken. Den grössten Effekt auf die AHV-Finanzen hat in der bundesrätlichen Reform die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Dank der zusätzlichen 0,7 Prozentpunkte fliessen ab 2023 jährlich über 2 Milliarden mehr in die AHV-Kasse. Bis 2045 steigt dieser Betrag wegen des angenommenen Wirtschaftswachstums bis auf 3 Milliarden an. Allerdings reicht auch das nicht, um die AHV langfristig zu finanzieren.